Χιονοθύελλα «κατάπιε» μέσα σε λίγα λεπτά τη Νέα Υόρκη

Στα λευκά ντύθηκε η Νέα Υόρκη αυτήν την εβδομάδα, χαρίζοντας σε κατοίκους και επισκέπτες ένα μοναδικό σκηνικό ενόψει των Χριστουγέννων.

Η επέλαση του χιονιά ήρθε γρήγορα και ξαφνικά στο μέσο της εβδομάδας που μας πέρασε.

Ένα τεράστιο σύννεφο χιονιού κάλυψε τα πάντα μέσα σε λίγες στιγμές, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους.

Σε διάστημα λίγων λεπτών, το σκηνικό του καιρού άλλαξε εντελώς με την ηλιοφάνεια να δίνει ξαφνικά τη θέση της στον χιονιά!

Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Τέτοιου είδους χιονοθύελλες είναι γρήγορες και συνδυάζουν έντονες χιονοπτώσεις με ισχυρούς ανέμους. Συνήθως έχουν μικρή διάρκεια, κάτω των τριών ωρών.

Δείτε βίντεο από τη χιονοθύελλα:

Το εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε σε timelapse βίντεο, το οποίο έκανε τον γύρο των social media.

Πολλοί χρήστες έγραψαν ότι πρόκειται για εικόνες βγαλμένες από ταινία του Χόλιγουντ, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι το σκηνικό του καιρού άλλαξε μέσα σε δευτερόλεπτα.

I managed to catch a quick time lapse of the whiteout in NYC just now. You can see the Trade center for at least one second before the storm comes in. 🤯 #SnowSquall #whiteout #NYC pic.twitter.com/6hoZT8a6Cw

— Patrick Alba (@patrickthealba) December 18, 2019