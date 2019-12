Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα

People dressed up like Santa Claus participated in the sixth `Athens Santa Run` on Dec. 15 , 2019 / Nτυμένοι Aϊ Βασίληδες, συμμετείχαν στο έκτο `Athens Santa Run`, στις 15 Δεκεμβρίου , 2019

Να «κλειδώνει» η τάση για τον καιρό των εν όψει των Χριστουγέννων, αφού όπως όλα δείχνουν δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα ο καιρός από πλευράς φαινομένων. Όσον αφορά στα επόμενα 24ωρα θα συνεχίσουν να επικρατούν στη χώρα ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, ενώ για τις ημέρες των Χριστουγέννων, μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου, ο καιρός δεν δείχνει διάθεση να… χειμωνιάσει. Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, Σάκη Αρναούτογλου, «η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την περίοδο που διανύουμε στις περισσότερες περιοχές έως και τα τέλη της εβδομάδας αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις περιοχές και κυρίως κάποιες… πεδινές και παραθαλάσσιες!!! Μέσα σ' αυτές είναι και η Θεσσαλονίκη όπου μάλλον η συννεφιά και η σχετική ψύχρα θα είναι κυρίαρχες». «Η εξέλιξη του καιρού έως και τα Χριστούγεννα πολύ γενικά: Πρόσκαιρες βροχές κατά τόπους κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα σε συνδυασμό και με πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων αλλά και σταδιακή βελτίωση από την Τρίτη με μικρά μόνο θερμοκρασιακά σκαμπανεβάσματα» πρόσθεσε. Δείτε την ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου: Φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα- Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την περίοδο που διανύουμε στις περισσότερες… Δημοσιεύτηκε από Σάκης Αρναούτογλου Sakis Arnaoutoglou στις Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019