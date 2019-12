Κουμουνδρούρου: Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις συζήτησαν Πάιατ – Τσίπρας.

Μία μέρα μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ είχε τετ α τετ και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Η συνάντησή των δύο ανδρών έγινε νωρίτερα στα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κουμουνδούρου.

Τις ανακοινώσεις έκαναν μέσω των social media οι κ.κ. Πάιατ και Τσίπρας.

Στην ατζέντα των συνομιλιών του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν μεταξύ άλλων το εξοπλιστικό πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η «στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στη διαρκώς ανοδική πορεία των σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας»

Ο κ. Πάιατ, μέσω twitter εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα, που συζήτησαν επίσης την ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας και τις ευκαιρίες για περιφερειακή συνεργασία που δημιούργησε η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και στην ανατολική Μεσόγειο.

Glad to meet with @atsipras to discuss Syriza support for continuing upward trajectory of US-Greece relations, the F16 upgrade program, the #MDCA update, opportunities for regional collaboration opened up by the Prespes Agreement, and the East Med. pic.twitter.com/uHfxn6sjnk

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 11, 2019