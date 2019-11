Σταρ της ποπ στη φυλακή για ομαδικούς βιασμούς γυναικών

Ένοχοι για ομαδικούς βιασμούς δύο γυναικών κρίθηκαν δύο διάσημα μέλη της ποπ μουσικής σκηνής.

Συγκεκριμένα δικαστήριο στη Νότια Κορέα καταδίκασε τους σταρ της K-pop, Jung Joon-young και Choi Jong-hoon, σε έξι και πέντε χρόνια φυλάκισης για τον ομαδικό βιασμό μεθυσμένων γυναικών.

Μάλιστα ο ένας από αυτούς παραδέχτηκε ότι βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις και διένειμε τα βίντεο σε ομαδικό chat.

Οι δυο τραγουδιστές κλήθηκαν να κάνουν θεραπευτικές συνεδρίες διάρκειας 80 ωρών για την σεξουαλική βία και τους απαγορεύτηκε να δουλέψουν με παιδιά.

Η υπόθεση αυτή προστίθεται στα πολλά σεξουαλικά σκάνδαλα και περιστατικά κακοποίησης που ταλανίζουν τον κόσμο της K-pop τα τελευταία χρόνια.

Ο δικαστής Kang Seong-soo είπε πως ο 30χρονος Jung βίασε γυναίκες που ήταν «μεθυσμένες και ανίκανες να αντισταθούν, τις βιντεοσκόπησε γυμνές και να κάνουν σεξ, ενώ μετά ,μοίρασε το υλικό σε ομαδικό chat».

Ο Jung Joon-young and Choi Jong-hoon και οι δύο 30 ετών, ξέσπασαν σε κλάματα όταν άκουσαν την ετυμηγορία της ενοχής τους για δύο ομαδικούς βιασμούς το 2016 αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Και τα δύο θύματά τους, ανέφερε η ετυμηγορία, είχαν ναρκωθεί και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν.

«Η αυστηρή τιμωρία είναι αναπόφευκτη καθώς η ζημιά είναι μεγάλη και τα θύματα απαιτούν σκληρές ποινές» είπε ο δικαστής.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε τον πόνο που ένιωσαν τα θύματα όταν το διαπίστωσαν αργότερα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ο 30χρονος φαινόταν να βλέπει τα θύματα μόνο ως αντικείμενα σεξουαλικής ικανοποίησης.

Στην τελική του κατάθεση, ο Jung, που έγινε διάσημος από ένα τηλεοπτικό talent show, είπε:

«Μετανιώνω πικρά την ανοησία μου και νιώθω φοβερές τύψεις. Από εδώ και πέρα θα ζω μόνο με τύψεις».

Ο Jung παραδέχτηκε ότι είχε διανείμει τα βίντεο, όμως υποστήριξε ότι το σεξ ήταν συναινετικό.

Στον Choi – πρώην μέλος του συγκροτήματος F.T. The Island, το οποίο είχε νούμερο ένα άλμπουμς στη Νότια Κορέα – το δικαστήριο είπε ότι ο 30χρονος «δεν αισθάνθηκε τύψεις μετά από τον μαζικό βιασμό των μεθυσμένων θυμάτων».

Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού και ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται να κάνει σεξ με το θύμα. Και αν έκανε, όπως είπε, θα ήταν σίγουρα συναινετικό.

