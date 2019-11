Ισπανία – Βαρκελώνη : Νέα διαδήλωση υπέρ της ανεξαρτησίας

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρκελώνης, εκφράζοντας την εναντίωσή τους, καθώς πριν από έναν και πλέον μήνα, ένα ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε σκληρές ποινές φυλάκισης κατά των ηγετών του αποσχιστικού κινήματος στην Καταλονία.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον σταθμό Σαντς της Βαρκελώνης, με μερικούς από αυτούς να πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία, ενώ μερικοί άλλοι συνεπλάκησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, υπακούοντας σε κάλεσμα της αποσχιστικής ομάδας (CDR) που κάλεσε τους διαδηλωτές να εμφανιστούν σε εννέα σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Βαρκελώνη, ελπίζοντας ότι θα προκληθεί αυτό, που περιέγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως μία «συνολική κατάληψη» των σιδηροδρομικών σταθμών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η διαμαρτυρία περιορίστηκε σε έναν μόνο σιδηροδρομικό σταθμό και οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν μετά από περίπου μία ώρα, συμμετέχοντας σε μία μεγαλύτερη ομάδα διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον σταθμό.

Μερικοί από τους διαδηλωτές αυτούς κρατούσαν αποσχιστικές σημαίες.

Spanish police brutality, once again, in Barcelona against Catalan national minority. No matter their age, the question is that Catalonians are second class citizens for the colonial forces.pic.twitter.com/OX2LZUQMzz

— Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp1) November 16, 2019