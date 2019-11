Τσιτσιπάς : Τα συγχαρητήρια του Ολυμπιακού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Ρότζερ Φέντερερ στον ημιτελικό των ATP Finals και θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι είτε στον Ντόμινικ Τιμ, είτε στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του στο twitter συνεχάρη τον Έλληνα τενίστα για την πρόκρισή του στον τελικό.

«Συγχαρητήρια, Στέφανε για την πρόκρισή σου στον τελικό των Nitto ATP Finals. Μας έκανες όλους ξανά περήφανους. Καλή τύχη στον αυριανό τελικό» είναι το μήνυμα των ερυθρολεύκων προς τον Τσιτσιπά.

Congratulations @StefTsitsipas for reaching the championship match at the #NittoATPFinals, you made us all proud again! Good luck in tomorrow’s big Final!🇬🇷#Tsitsipas #Tennis #Greece pic.twitter.com/eqc1LxFkqV

