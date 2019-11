Σφράγισε την πρόκρισή του ο Τσιτσιπάς

Μέχρι το πρωί να έπαιζαν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν θα κέρδιζε ποτέ τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο Ελληνας τενίστας με μια φανταστική εμφάνιση διέλυσε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) τον Γερμανό, πέτυχε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στον όμιλο «Αντρέ Αγκάσι» και σφράγισε από απόψε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του ATP Finals, που διεξάγεται στο Λονδίνο.

Ο «Στέφος» μετά τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ υπέταξε και τον κάτοχο του τίτλου, ο οποίος πριν από δύο μέρες κέρδισε πανεύκολα το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Ράφαελ Ναδάλ! Μία ακόμα φοβερή εμφάνιση από τον συμπατριώτη μας, που απέδειξε περίτρανα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα!

Στην παρθενική του συμμετοχή σε ATP Finals ο 21χρονος τενίστας σφράγισε από το δεύτερο κιόλας παιχνίδι την πρόκρισή του στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μια τεράστια επιτυχία για τον «Τσιτσιφάστ», με το μεθαυριανό παιχνίδι με τον Ράφαελ Ναδάλ να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Ο,τι και να γίνει στο ματς με τον Ισπανό, ο Στέφος θα έχει πάρει το εισιτήριο για τους «4», όπου βρίσκεται επίσης ο Ντομινίκ Τιμ από τον άλλον όμιλο.

Αυτό που απομένει να μάθουμε είναι τους άλλους δύο τενίστες που θα ακολουθήσουν τους Τιμ και Τσιτσιπά στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τους Φέντερερ, Τζόκοβιτς, Ναδάλ και Ζβέρεφ να παλεύουν για τα άλλα δύο εισιτήρια της τελικής τετράδας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή ήταν η 4η νίκη του Στέφανου απέναντι στον Σασα Ζβέρεφ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε… πελάτη του Ελληνα τενίστα. Μια ακόμα τεράστια νίκη για τον Τσιτσιπά, ο οποίος δείχνει έτοιμος ακόμα και για την κατάκτηση του τίτλου.

Στα πρώτα γκέιμ του πρώτου σετ ο Στέφανος έδειχνε «μαγκωμένος». Οσο περνούσε η ώρα όμως ανέβαζε ταχύτητα και μετά το 3-3 κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και δεν κοίταξε πότε ξανά πίσω του.

Ο «Τσιτσιφάστ» αφού κράτησε το σερβίς του (4-3), στη συνέχεια έκανε μπρέικ για το 5-3 και όλα πήραν τον δρόμο τους. Το 6-3 ήρθε με μαθηματική ακρίβεια, με τον Ελληνα τενίστα να φτάνει στο 1-0 και να βάζει τις βάσεις για μία ακόμα σπουδαία νίκη.

Στο δεύτερο σετ ο Στέφανος μπήκε δυνατά και έκανε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ. Στο 5ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς πέτυχε και δεύτερο μπρέικ για το 4-1, βάζοντας ταφόπλακα στα όνειρα του Σάσα Ζβέρεφ, ο οποίος κατάλαβε πολύ καλά ότι δεν είχε τύχη στο αποψινό ματς. Το 6-2 απλά επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του 21χρονου, που συνεχίζει να… τρελαίνει κόσμο.

