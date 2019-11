Δάνειο 140 εκατ. ευρώ για έργα που θα μεταμορφώσουν το λιμάνι του Πειραιά

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε σήμερα επίσημα να χορηγήσει 140 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την επέκταση και αναβάθμιση του λιμανιού του Πειραιά. Αυτό το δάνειο, το μεγαλύτερο που έχει χορηγήσει ποτέ η ΕΤΕπ για λιμενικά έργα στην Ελλάδα, θα στηρίξει μέρος από τις επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το 20ετές δάνειο υπεγράφη στην Αθήνα παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κίνας κ. Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου της COSCO Shipping Corporation κ. Xu Lirong, από τον κ. Andrew McDowell, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. κ. Yu Zenggang και τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Ο κ. Κ.Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα χαιρετίζει τη στήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε έργα που θα μεταμορφώσουν το λιμάνι του Πειραιά. Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί στρατηγικές υποδομές στην Ελλάδα εδώ και πάνω από 50 χρόνια και διαθέτει μοναδική τεχνική και χρηματοπιστωτική εμπειρία στη χρηματοδότηση σημαντικών λιμανιών στην Ευρώπη και ανά την υφήλιο».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επεσήμανε: «Η ανάπλαση του λιμανιού του Πειραιά θα ενισχύσει τις συνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσμου και θα εξασφαλίσει στη χώρα έναν παγκόσμιας κλάσης θαλάσσιο κόμβο logistics. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει την ευχαρίστηση να χορηγήσει ένα μακροπρόθεσμο, 20ετές δάνειο ύψους 140 εκατ. ευρώ για τον κύριο ναυτιλιακό κόμβο της Ελλάδας και κυριότερο λιμάνι της Μεσογείου. Η στήριξη από την ΕΤΕπ αντικατοπτρίζει τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια και τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ανταγωνιστικών μεταφορικών συνδέσεων για την Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Yu Zenggang, Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., τόνισε: «Οι πρόσφατες επενδύσεις δείχνουν πώς οι επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά μπορούν να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και να είναι επωφελείς για την Ελλάδα. Η επιβεβαίωση της στήριξης ύψους 140 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έρχεται ύστερα μια διαδικασία ενδελεχούς αξιολόγησης και αντικατοπτρίζει τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του λιμανιού του Πειραιά».

Η πρώτη δόση ύψους 100 εκατ. ευρώ υπεγράφη σήμερα και το υπόλοιπο ποσό θα εκταμιευτεί παράλληλα με την πρόοδο των έργων.

Εγγυητής του δανείου της ΕΤΕπ είναι η Τράπεζα Εξαγωγών – Εισαγωγών της Κίνας (CEXIM) και η σχετική σύμβαση εγγύησης μεταξύ ΟΛΠ – CEXIM επίσης υπεγράφη σήμερα παρουσία της Προέδρου της CEXIM κας Hu Xiaolian και του κ. Αθανασίου Λιάγκου από του ΟΛΠ Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός νέου κέντρου logistics, την κατασκευή ενός νέου κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας, την επέκταση των σταθμών διακίνησης αυτοκινήτων, τη βελτίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και την αναβάθμιση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.

Το δάνειο της ΕΤΕπ συμπληρώνει εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμπληρώσει άλλες επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά, που επί του παρόντος εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και τεχνική βοήθεια που παρέχεται από το JASPERS.

Οι βελτιώσεις στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται ότι θα στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στο σύνολο της χώρας, θα μειώσουν το κόστος των μεταφορών και θα επιτρέψουν την αύξηση του τουρισμού κρουαζιέρας και των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων.

Το λιμάνι του Πειραιά είναι το λιμάνι με τη μεγαλύτερη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο, και κατατάσσεται 32ο παγκοσμίως.

Η Κίνα πρωταγωνίστρια στα «Ποσειδώνια»

Πρώτη συμμετοχή κινέζων στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» ήταν τη δεκαετία 1970 και ο πρώτος εκθέτης ήταν η China Shipbuilding Corporation.

Σημαντική αύξηση της συμμετοχής της ασιατικής χώρας ξεκίνησε όμως το 2006, όπου έφτασαν τα 300τμ εκθεσιακού χώρου, ενώ σταδιακά αυξήθηκαν σε 500τμ (2010), 800 τμ (2012) και έχουν πλέον φτάσει να ξεπερνούν τα 1.200τμ εκθεσιακού χώρου (2018). Αντίστοιχα κινήθηκε η συμμετοχή εταιρειών με 20 εκθέτες το 2006, 80 το 2010, 150 το 2012 και σταθερά πάνω από 170 από το 2016.

Οι σημαντικότεροι εκθέτες από τον τομέα των ναυπηγείων ήταν παραδοσιακά η China State Shipbuilding Corporation (CSSC) και η China Shipbuilding Industrial Corporation (CSIC), οι οποίες φέτος συγχωνεύθηκαν. Σταθερός εκθέτης είναι η Cosco Shipbuilding.

Επίσης η κρατική συμμετοχή των κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού παραδοσιακά οργανώνεται από το China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), που είναι ο κρατικός οργανισμός εξαγωγών της Κίνας, σε συνεργασία πολλές φορές με το China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME). Χαρακτηριστικό της κινεζικής συμμετοχής είναι ότι αποτελείται από πολλές περιφέρειες που η καθεμία έχει τη δική της ναυπηγική βιομηχανία, για το λόγο αυτό διαχρονικά τα Ποσειδώνια έχουν φιλοξενήσει πολλαπλά κινεζικά «περιφερειακά» περίπτερα, με τις ναυπηγικές εταιρείες κάθε περιφέρειας (Guangzhou ppavilion, Jiangsu pavilion, Zhejiang pavilion).

Η συνεργασία Ποσειδωνίων με Κίνα διευρύνθηκε και στo πλαίσιο του Posidonia Sea Tourism Forum, όπου το 2015 σε συνεργασία με την πρεσβεία της Κίνας οργανώθηκε πολιτική και επιχειρηματική αποστολή από την περιφέρεια HAINAN για την προβολή της Hainan ως προορισμού κρουαζιέρας και συνδιοργανώθηκε συνεδρία «China Greece Tourism Seminar and Investment Promotion for the Cruise and Yachting Industries of Hainan Province» με τη συμμετοχή του κινέζου Πρέσβη και υπουργών της περιφέρειας.