Ρωσία: Κατηγορώ κατά ΗΠΑ για τις πετρελαιοπηγές στην ανατολική Συρία

A man walks at a makeshift oil refinery site in al-Mansoura village in Raqqa's countryside, in this file picture taken May 5, 2013. Islamic State has its strongholds in the provinces of Raqqa and Deir al-Zor, which borders Iraq. Islamic State has taken oil fields from Western-backed Syrian rebels and the government in recent months and is believed to control hundreds of wells, depriving Syrian President Bashar al-Assad's government of a major source of income. REUTERS/Hamid Khatib/Files (SYRIA - Tags: CONFLICT ENERGY CIVIL UNREST)

«Πυρά» Ρωσίας κατά ΗΠΑ με φόντο τις πετρελαιοπηγές στην ανατολική Συρία

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ επεσήμανε χθες Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να λάβουν μέτρα στο άμεσο μέλλον για να ενισχύσουν τη θέση τους στην επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ στη Συρίας προκειμένου να αποτρέψουν τρομοκράτες από το να αποκτήσουν πρόσβαση στις πετρελαιοπηγές Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι επιδίδονται σε «λεηλασία» σε διεθνές επίπεδο μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ότι σκοπεύει να προσταστεύσει τις πετρελαιοπηγές στην ανατολική Συρία, όπως κατήγγειλε ο υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ επεσήμανε χθες Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να λάβουν μέτρα στο άμεσο μέλλον για να ενισχύσουν τη θέση τους στην επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ στη Συρίας προκειμένου να αποτρέψουν τρομοκράτες από το να αποκτήσουν πρόσβαση στις πετρελαιοπηγές. Ο Έσπερ εξήγησε ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να υπερασπιστεί τις συριακές πετρελαιοπηγές στην επαρχία αυτή, τις μεγαλύτερες της Συρίας, οι οποίες βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ιράκ όπου σταθμεύουν περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες. «Λαμβάνουμε τώρα μέτρα για την ενίσχυση της θέσης μας στη Ντέιρ αλ Ζορ και αυτό θα περιλαμβάνει μηχανοκίνητες δυνάμεις ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν θα έχει πρόσβαση σε μια πηγή εσόδων η οποία θα του επιτρέψει να εξαπολύσει πλήγμα στην περιοχή, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός. «Αυτό που κάνει τώρα η Ουάσινγκτον –η κατάληψη και ο έλεγχος πετρελαιοπηγών στην ανατολική Συρία—είναι ξεκάθαρα λεηλασία», κατήγγειλε ο Κονασένκοφ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, ο λόγος για την απόφαση αυτή των ΗΠΑ «δεν έχει καμία σχέση με τα ιδανικά της ελευθερίας και τα συνθήματα περί καταπολέμησης της τρομοκρατίας». Ο Κονασένκοφ υπογράμμισε εξάλλου ότι τα αποθέματα υδρογονανθράκων στη Συρία «δεν ανήκουν στους τρομοκράτες του ΙΚ και κυρίως όχι 'στους Αμερικανούς προστάτες κατά των τρομοκρατών του ΙΚ', αλλά εξ ολοκλήρου στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία».