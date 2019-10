Ιράκ : Διαδηλωτές πυρπόλησαν κυβερνητικό κτίριο – Οκτώ νεκροί

Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που επανήλθαν στο Ιράκ, σε συνέχεια ενός κινήματος διαμαρτυρίας που ξέσπασε στις αρχές Οκτωβρίου και κατά το οποίο σκοτώθηκαν 150 άνθρωποι.

Κατά τη διάρκεια των σημερινών διαδηλώσεων πέντε διαδηλωτές σκοτώθηκαν στην Νασιρίγια στο νότιο Ιράκ, ενώ δύο διαδηλωτές στη Βαγδάτη έχασαν τη ζωή τους καθώς χτυπήθηκαν από δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης που δέχθηκαν στο πρόσωπο.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτήθηκε στη Σαμάουα, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίρια πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με ιατρικές και αστυνομικές πηγές.

Λίγο μετά τους νέους αυτούς θανάτους, ο μεγάλος αγιατολάχ Αλί Σιστάνι, η ανώτατη σιιτική αρχή στο Ιράκ, κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας και τους διαδηλωτές σε «αυτοσυγκράτηση» προκειμένου να αποφευχθεί το «χάος» σε μια χώρα ήδη ευαίσθητη, όπως είπε, λόγω των «ξένων παρεμβάσεων».

Από την πτώση, το 2003, του δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν έπειτα από την αμερικανική εισβολή στη χώρα, το Ιράκ είναι το θέατρο παιχνιδιών επιρροής των δύο μεγάλων συμμάχων του, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι μεταξύ τους εχθροί, και δεν σταματά να τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το έδαφός του ως πεδίο μάχης παρεμβαλλόμενων ενδιάμεσων.

Ενώ ο μεγάλος αγιατολάχ Σιστάνι έχει δώσει στην κυβέρνηση διορία μέχρι σήμερα να απαντήσει στα αιτήματα των διαδηλωτών, κάλεσε εκ νέου σε μεταρρυθμίσεις και για ένα τέλος στη διαφθορά, ένα από τα κυριότερα αιτήματα των διαδηλωτών.

Το πρωί αστυνομικοί με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων που είχαν αναπτυχθεί μαζικά στους δρόμους της Βαγδάτης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές από την Πράσινη Ζώνη όπου βρίσκεται η έδρα της ιρακινής κυβέρνησης, αλλά και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

#IraqProtests : Protester dies instantly after being struck with a tear gas canister on the head, #Baghdad . pic.twitter.com/UUOhqiaEuR

Οι δύο διαδηλωτές που σκοτώθηκαν στην ιρακινή πρωτεύουσα χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από δακρυγόνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος της κυβερνητικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αφού εκδιώχθηκαν από τα όρια του τομέα αυτού, οι διαδηλωτές επανήλθαν στην εμβληματική πλατεία Ταχρίρ, την οποία χωρίζει από την Πράσινη Ζώνη η γέφυρα αλ-Τζουμχουρίγια.

Οι διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν χθες Πέμπτη το βράδυ και ορισμένοι Ιρακινοί πέρασαν τη νύχτα στην πλατεία. Άλλοι ήρθαν να τους συναντήσουν σήμερα. Αναμένονται ακόμη πολλοί υποστηρικτές του σιίτη κληρικού Μοκτάντα Σαντρ.

Το 2016 οι τελευταίοι είχαν καταλάβει την Πράσινη Ζώνη και το σύνολο των θεσμών της χώρας.

Οι διαδηλωτές έχουν ένα μόνο σύνθημα, «Κάτω το καθεστώς των κλεφτών», σε μια πλούσια σε πετρέλαιο χώρα όπου οι ελλείψεις ηλεκτρικού και πόσιμου νερού είναι χρόνιες και, κυρίως, μια χώρα η οποία υπονομεύεται από τη διαφθορά.

Happening now in Nasriyah southern Iraq, official protest has not started yet and the crowds are massive already! #IraqXXV #نريد_وطن pic.twitter.com/pXJizGTpXk

— Steven nabil (@thestevennabil) October 24, 2019