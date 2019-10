Μαρτίνς: «Είμαστε έτοιμοι, χρειαζόμαστε την στήριξη των φανταστικών οπαδών μας» (pic)

View this post on Instagram

We are ready to face a strong opponent in our stadium and will need the support of our fantastic fans throughout the 90 minutes to get a positive result! ⚪🔴 Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε έναν δυνατό αντίπαλο στο γήπεδο μας και θα χρειαστούμε την στήριξη των φανταστικών οπαδών μας καθόλη την διάρκεια του αγώνα, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα! #UEFA #UCL #Olympiacos #Karaiskaki #thrylos