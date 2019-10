Συρία : Η εγκαταλελειμμένη αμερικανική βάση στη Μάνμπιτζ

Την αποχώρησή τους από την πόλη Μάνμπιτζ στη Συρία ανακοίνωσε την Τρίτη ο συνασπισμός δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, τη στιγμή που η Ρωσία δήλωνε ότι οι δυνάμεις του Μπασάρ αλ-Άσαντ ελέγχουν πλήρως τη συριακή πόλη Μάνμπιτζ και τα περίχωρά της.

Τα αμερικανικά στρατεύματα «εκτελούν εσκεμμένη αποχώρηση από τη βορειοανατολική Συρία. Φύγαμε από τη Μάνμπιτζ» έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος του συνασπισμού συνταγματάρχης Μάιλς Μπ. Κάγκινς.

Στην αντίπερα όχθη, τη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται πως «οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως την πόλη Μάνμπιτζ και τις γειτονικές τοποθεσίες».

Το ρωσικό δίκτυο RT Arabic κατάφερε να μπει στην αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μάνμπιτζ και να καταγράψει τις πρώτες εικόνες μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων.

Το τηλεοπτικό συνεργείο, παρά το γεγονός πως ο χώρος έχει καταληφθεί πλέον από τον συριακό στρατό, ήταν από τα πρώτα που πέρασαν τους μεγάλους τοίχους και βρήκαν σχεδόν όλες τις δομές στη θέση τους.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του δικτύου, οι αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν εξαιρετικά βιαστικά, καθώς άφησαν πίσω τους πολλά προσωπικά αντικείμενα. Μάλιστα, μέσα στις σκηνές βρέθηκε να τριγυρνά ένα σκυλάκι.

.#Syria #Turkey

RT Arabic crew visits the US compound in #Manbij , abandoned by US American troops just hours previously. Those troops left in a hurry, leaving behind hardware and personal items. Vietnam Redoux. pic.twitter.com/xuRmQY4Hie

— Great Game (@sa2twt) October 16, 2019