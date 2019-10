NBA pre season : Ντόντσιτς – Πορζίνγκις ισοπέδωσαν τους Θάντερ

Oι Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις είχαν κέφια κόντρα στους Θάντερ και βοήθησαν τους Μάβερικς να φτάσουν στο εντυπωσιακό 107-70 σε μια επίδειξη δύναμης.

Συγκεκριμένα, ο Σλοβένος γκαρντ άγγιξε το triple double με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ ο Λετονός άσος έκανε double double με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ. Πολύ καλός ήταν και ο Κλέμπερ με 13 πόντους.

Από την Οκλαχόμα ο Αλεξάντερ και ο Γκαλινάρι είχαν από 16 πόντους, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Κρις Πολ, που είναι κοντά στην αποχώρηση του με ανταλλαγή από την ομάδα της Οκλαχόμα.

Επίσης στα υπόλοιπα παιχνίδια της preseason, οι Χόρνετς επικράτησαν εύκολα με 120-97 με τον Ροζίερ να έχει 24 πόντους, οχτώ ασίστ και επτά ριμπάουντ, οι Κινγκς κατάφεραν να πάρουν την νίκη κόντρα στους Τζαζ επικρατώντας με 128-115, ενώ οι Χιτ είχαν εύκολο απόγευμα καθαρίζοντας τους Χοκς με 120-87.

