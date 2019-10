Ουάσινγκτον: Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ανήλικος κοντά στο Καπιτώλιο

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Ουάσινγκτον, μετά από επίθεση που δέχτηκε ένα αγόρι, έξω από τον σταθμό του μετρό κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει το AP, το αγόρι φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ οι Αρχές αναζητούν ένα 14χρονο κορίτσι.

Προς το παρόν ο σταθμός παραμένει κλειστός.

Capitol South Station: MTPD, MPD, USCP & DC EMS o/s responding to a confirmed stabbing. Details will follow. The station is CLOSED at this time. Trains on Blue/Orange/Silver are bypassing the station. Use Federal Center SW or Eastern Market as alternates. #wmata

— Metro Transit Police (@MetroTransitPD) October 11, 2019