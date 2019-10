Ύστερα από 40 χρόνια αγώνας στο Ιράν με γυναίκες στις εξέδρες, σκορ – μαμούθ με Καμπότζη

Χρειάστηκε να παρέλθουν 40 χρόνια για να επιτραπεί εκ νέου η παρουσία γυναικών στις εξέδρες γηπέδου του Ιράν.

Η ιστορική επάνοδος καταγράφηκε στην αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας της χώρας κόντρα στην Καμπότζη που προσέλαβε εορταστικό χαρακτήρα και λόγω του σκορ – μαμούθ.

Οι Ιρανοί διέσυραν τους αντιπάλους τους με 14-0 στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Μάλιστα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Πανιώνιου Καρίμ Ανσαριφάρντ σημείωσε καρέ τερμάτων.

Αυτή την πανδαισία τερμάτων παρακολούθησαν περίπου 3.500 Ιρανές στο Αζάντι χωρητικότητας 78.000.

Τα δεδομένα για τις γυναίκες άλλαξαν μετά τη διεθνή κατακραυγή και την παρέμβαση της FIFA ύστερα από τον θάνατο της Σαχάρ Τζονταγιάρι, η οποία είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο όταν ντυμένη ως άνδρας προσπάθησε να παρακολουθήσει τον αγώνα της αγαπημένης της ομάδας, Εστεγκλάλ Τεχεράνης.

Η Τζονταγιάρι αποφυλακίστηκε μετά από δύο ημέρες όμως όταν έμαθε ότι κινδυνεύει με εξαετή φυλάκιση, αυτοπυρπολήθηκε και λίγες ημέρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Η απόφαση της ιρανικής κυβέρνησης να επιτρέψει την παρουσία, έστω και μικρού αριθμού γυναικών (περίπου το 5% των εισιτηρίων) χαιρετίστηκε από την FIFA, αλλά ήδη η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωση της κάνει λόγο για… κυνικό διαφημιστικό κόλπο.

«Από τη στιγμή που υπήρχε περιορισμός στον αριθμό των εισιτηρίων, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αλλαγή κι απαιτούμε την άρση κάθε περιορισμού», ειπώθηκε από εκπρόσωπο του μη κυβερνητικού οργανισμού.

Γενικότερα τα διεθνή ΜΜΕ δείχνουν αρκετά επιφυκλακτικά στις αναφορές τους γι’ αυτή τη σημαντική αλλαγή, καθώς το ποσοστό των εισιτηρίων ήταν όντως πολύ μικρό ενώ οι γυναίκες ήταν υποχρεωμένες να καθίσουν σε συγκεκριμένη θύρα, όπου εννοείται ότι δεν υπήρχε κανένας άνδρας.

Την ίδια ώρα πάντως οι γυναίκες στο Ιράν απόλαυσαν τη… στιγμή κι είναι ενδηκτικό ότι τα εισιτήρια που βγήκαν προς πώληση μόνο διαδικτυακά, εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ σχεδόν όλες αποθανάτισαν τις ιστορικές στιγμές βγάζοντας ατελείωτες φωτογραφίες με τα κινητά τους.

Κι όλο αυτό το σκηνικό, που εκτυλίχθηκε ενώπιον της ειδικής επιτροπής που είχε στείλει η FIFA…

Δείτε φωτογραφίες από την ιστορική αναμέτρηση:

Pleased to be among #women who are at Azadi Stadium today watching #Iran 🇮🇷 – #Cambodia 🇰🇭 game ⚽️

Universal language of #sport brings people together, teaches teamwork and tolerance.

Congrats to Iranian women on this big milestone. pic.twitter.com/TKgH1zVeci

— Ugochi Daniels (@daniels_ugochi) October 10, 2019