Στέφανος Τσιτσιπάς : Η στιγμή της αποθέωσης στην Σανγκάη

Την αποθέωση από τον κόσμο γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον θρίαμβό του επί του Νόβακ Τζόκοβιτς στο τουρνουά της Σανγκάης.

Ο Τσιτσιπάς μπορεί να άφησε εκτός έναν από τους πιο αγαπημένους παίκτες του κοινού, ωστόσο φαίνεται ότι οι φίλαθλοι τον λατρεύουν εξίσου.

And the crowd goes wiiiiild! 🤩

A moment @StefTsitsipas will never forget ❤️@SH_RolexMasters pic.twitter.com/hQXKPbAmeF

