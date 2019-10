Προπονητής του μήνα ο Λαμουσί της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Championship και με το πέρας 11 αγωνιστικών βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 22 βαθμούς παρέα με την Γουέστ Μπρομ.

Η όλη εικόνα της ομάδας πιστώνεται φυσικά στην δουλειά του Γαλλοτυνήσιου προπονητή, Σαμπρί Λαμουσί, ο οποίος την οδηγεί από επιτυχία σε επιτυχία στην προσπάθεια που γίνεται για να ανέβει ο σύλλογος στην Premier League.

Έτσι η προσπάθεια που έχει κάνει ο Λαμουσί και οι παίκτες του εξαργυρώθηκε για τον 47χρονο, αφού όπως έγινε γνωστό αναδείχθηκε ως ο προπονητής του μήνα για τον Σεπτέμβριο.

«Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος επειδή όσα πετύχαμε τον Σεπτέμβρη ήταν απλά υπέροχα», ήταν τα λόγια του όταν παρέλαβε το βραβείο.

Θυμίζουμε πως τον μήνα που μας πέρασε η Νότιγχαμ μέτρησε τέσσερις νίκες κόντρα σε Σουόνσι (1-0), Μπράρνσλεϊ (1-0), Στόουκ (3-2), Μπρέντφορντ (1-0) και μία ισοπαλία με τη Μπλάκμπερν (1-1).

😍 Congratulations, gaffer!

Sabri Lamouchi has been named as September’s Manager of the Month! #NFFC

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 11, 2019