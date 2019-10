Ο Τσιτσιπάς στο περίφημο ATP Finals

Κάθε χρόνο προς τα τέλη της σεζόν, τον Νοέμβριο, διεξάγεται το περίφημο και λαμπερό ATP Finals. Εκεί οι 8 κορυφαίοι τενίστες με βάση την παγκόσμια κατάταξη συναντιούνται χωρίζονται σε δύο γκρουπ και διεκδικούν σε αναμετρήσεις υψηλότατου επιπέδου, τον τίτλο του νικητή.

Στο φετινό τουρνουά που θα διεξαχθεί την εβδομάδα 10-17 Νοέμβρη, θα λάβει μέρος για πρώτη φορά Έλληνας τενίστας και δεν είναι άλλος από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο «Τσιτσιφάστ» θα τα κατάφερνε έτσι και αλλιώς μιας και οι φετινές εμφανίσεις του τον έφεραν σε θέση ισχύος.

Πήρε το εισιτήριο όμως μια ώρα αρχύτερα με… ρωσική βοήθεια. Ο Ντανιίλ Μεντβένετφ προκρίθηκε στα ημιτελικά του ATP Masters 1000 αποκλείοντας τον Φάμπιο Φονίνι και με τη νίκη του αυτή, εξασφάλισε την συμμετοχή του στο ATP Finals, παίρνοντας μαζί του και τον Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας και ο Ρώσος τενίστας θα βρουν εκεί την «Αγία Τριάδα» του παγκόσμιου τένις, τους Τζόκοβιτς, Ναδάλ και Φέντερερ, όπως και τον Ντόμινικ Τιμ, με δύο θέσεις να παραμένουν ανοικτές ακόμα.

🚨 Stefanos is IN 🚨

🇬🇷 @StefTsitsipas qualifies for his first #NittoATPFinals after Medvedev’s victory in Shanghai 🙌 pic.twitter.com/lN8bAXKYiN

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019