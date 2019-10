Euroleague : Ο Κάρολ λύτρωσε τη Ρεάλ κόντρα στη Μακάμπι

Τόσο κοντά, αλλά και τόσο μακριά. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου έφτασε μια ανάσα από μία σπουδαία νίκη στην Μαδρίτη, αλλά στο τέλος έμεινε με την… όρεξη.

Η ομάδα του Ελληνα τεχνικού προηγήθηκε με 85-83 δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης και όλα έδειχναν ότι θα κάνει το μεγάλο… μπαμ στην ισπανική πρωτεύουσα, αλλά οι Ισραηλινοί υπολόγιζαν χωρίς τον Τζέισι Κάρολ. Ο γκαρντ της Βασίλισσας πήρε την μπάλα, δεν το πολυσκέφτηκε και με τρίποντο έκανε το 86-85, δίνοντας τη νίκη στη Ρεάλ.

Ο Αμερικανός άσος ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής, με το γήπεδο να τον αποθεώνει. Ο Κάρολ ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ για τη Βασίλισσα ήταν ο Μίκι με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Πολύ καλός ήταν και ο Ράντολφ με 11 πόντους.

Από τους ηττημένους, Ουίλμπεκιν ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ οι Μπράιαντ και Ντιμπαρτολομέου είχαν από 15 πόντους έκαστος.

Η Ρεάλ κατάφερε έστω και στο νήμα να κάμψει την αντίσταση της Μακάμπι και έκανε το 2 στα 2 στη φετινή διοργάνωση.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από την αρχή, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 22-22. Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε την απόδοσή της, βρήκε λύσεις στην επίθεση και έκλεισε το πρώτο μέρος στο +6 (50-44).

Στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου η Μακάμπι άρχισε να… πυροβολεί έξω από τη γραμμή του τριπόντου και έφερε τα πάνω – κάτω. Από το -6 βρέθηκε στο +6 (50-56) και ανάγκασε τον Πάμπλο Λάσο να καλέσει τάιμ άουτ. Μετά τις φωνές του έμπειρου τεχνικού οι παίκτες του ξύπνησαν και μείωσαν σε 55-56, ενώ λίγο αργότερα πέρασαν μπροστά με 63-58. Παρόλα αυτά η Μακάμπι δεν τα παράτησε και στο τέλος του δεκαλέπτου ισοφάρισε σε 65-65.

Στην τέταρτη περίοδο έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκορ μέχρι το 37’. Οι φιλοξενούμενοι με καλάθι του Ουίλμπεκιν προηγήθηκαν με 83-81, με τον Μίκι να ισοφαρίζει σε 83-83.

Ο Ουίλμπεκιν με νέο καλάθι έκανε το 85-83 και η Μακάμπι Τελ Αβίβ άγγιξε μια σπουδαία νίκη, αλλά στο τέλος μίλησε η εμπειρία και το κρύο αίμα του Κάρολ. Η Ρεάλ γύρισε την μπάλα, βρήκε το ελεύθερο σουτ και ο Αμερικανός έκανε το 86-85, ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Στην τελευταία επίθεση της Μακάμπι η μπάλα πήγε στον Εισι, αυτός σούταρε, αλλά δεν βρήκε στόχο.Ετσι, η Ρεάλ πήρε τη νίκη και έκανε το 2 στα 2 στη φετινή διοργάνωση.

