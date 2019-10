ATP Masters Shanghai : Στα ημιτελικά ο Ζβέρεφ, απέκλεισε Φέντερερ

Μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς άλλο ένα όνομα της Big-3 του παγκοσμίου τένις μένει εκτός ημιτελικού στο τουρνουά που διεξάγεται στη Σανγκάη.

Με μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε με 2-1 σετ (6-3, [7] 6-7, 6-3) του Ρότζερ Φέντερερ στα προημιτελικά του τουρνουά και περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Τιμ – Μπερετίνι στα ημιτελικά.

Ο Ζβέρεφ στηρίχθηκε στο πολύ καλό του σερβίς, καθώς είχε 17 άσους. Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το έκτο γκέιμ του σετ, όταν ο Ζβέρεφ έκανε το μπρέικ και κρατώντας το σερβίς του πήρε το σετ.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με μπρέικ του Φέντερερ στο δεύτερο γκέιμ, ωστόσο ο Ζβέρεφ «απάντησε» στο αμέσως επόμενο γκέιμ. Έτσι οδηγηθήκαμε στο τάι μπρέικ, όπου ο Γερμανός είχε την ευκαιρία να τελειώσει το ματς αλλά ο Φέντερερ βρήκε τον τρόπο να αντίδραση και να πάρει το σετ.

Ο Ζβέρεφ πείσμωσε με τον τρόπο που χάθηκε το σετ και μπήκε στο τελευταίο σετ με το «πόδι πατημένο στο γκάζι». Έκανε το μπρέικ νωρίς, προηγήθηκε με 3-0 και κρατώντας το σερβίς του επικράτησε του Ελβετού με 6-3.

