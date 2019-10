Λονδίνο: Κατάληψη στο αεροδρόμιο Σίτι

Ακτιβιστές της οικολογικής οργάνωσης Extinction Rebellion εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Σίτι του Λονδίνου, με σκοπό να παραλύσουν την κυκλοφορία σε αυτό και να «το καταλάβουν ειρηνικά» επί τρεις ημέρες, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν επιπτώσεις στις πτήσεις.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ένας αριθμός διαδηλωτών έφτασαν στο αεροδρόμιο», επεσήμαναν στο Twitter οι αρχές του αεροδρομίου περίπου στις 09:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), επισημαίνοντας όμως ότι αυτό παραμένει «εντελώς ανοικτό και λειτουργεί» κανονικά.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στο σημείο, έχουν γίνει πολλές συλλήψεις.

Ακτιβιστές της Extinction Rebellion είχαν ανακοινώσει από χθες Τετάρτη, ότι σκοπεύουν να «καταλάβουν α λα Χονγκ Κονγκ» το αεροδρόμιο Σίτι, πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία στις πύλες αφίξεων και αναχωρήσεων.

Μάλιστα είχαν προειδοποιήσει ότι αν και δεν κατάφερναν να μεταφέρουν τις δράσεις τους μέσα στο αεροδρόμιο, «θα το μπλοκάρουν από έξω», εμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων που μεταφέρουν τους επιβάτες στα αεροσκάφη και τους δρόμους που οδηγούν σε αυτό.

Οι ακτιβιστές εκτιμούν ότι η σχεδιαζόμενη επέκταση του αεροδρομίου αυτού έρχεται σε αντίθεση με την κλιματική κρίση και την «κατάσταση οικολογικής έκτακτης ανάγκης» την οποία έχει κηρύξει το βρετανικό κοινοβούλιο.

Η βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει να πετύχει να γίνει κλιματικά ουδέτερη ως το 2050, με την Extinction Rebellion να ζητεί ο στόχος αυτός να επισπευστεί και να επιτευχθεί το 2025.

«Το αεροδρόμιο Σίτι σκοπεύει να διπλασιάσει τον αριθμό των πτήσεών του» κατήγγειλε ο Ρούπερτ Ριντ, ένας από τους εκπροσώπους του οικολογικού κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται «με δυσανάλογο τρόπο από ιδιωτικά αεροσκάφη και χρηματιστές».

*Rebel stops plane & halts airport*

🛬💀🛬💀🛬💀🛬💀🛬💀🛬💀🛬

If aviation were a country, it would be 6th biggest emitter in the world

City of London companies cause 15% of global emissions

The science is clear – this airport means death 💀🥀https://t.co/bUr81THXf8 https://t.co/YUEOm6RDD8

— Extinction Rebellion London (@XRLondon) October 10, 2019