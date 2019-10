Παρίσι : Εγκληματικά ή τρομοκρατικά τα κίνητρα της νέας γαλλικής τραγωδίας

Τέσσερις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους στο Παρίσι, μεταξύ τους και μια γυναίκα, έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού, στην επίθεση στα κεντρικά της αστυνομίας έχασαν τη ζωή τους μία γυναίκα και τρεις άνδρες.

Όπως αποκαλύπτουν νεώτερες πληροφορίες, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, o δράστης φαίνεται να είχε πρόσφατα προσηλυτιστεί στο Ισλάμ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BFMTV, ο 45χρονος είχε ασπαστεί το Ισλάμ εδώ και 18 μήνες.

«Ανακοινώνουμε με λύπη τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τριών ανδρών και μιας γυναίκας. Τρεις αστυνομικοί και ένα διοικητικό στέλεχος» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εισαγγελέας του Παρισιού Ρεμί Ετς.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «ο φερόμενος δράστης είναι ένας άνδρας ηλικίας 45 ετών».

Ο δράστης «δεν είχε ποτέ εκδηλώσει δυσκολίες στη συμπεριφορά του» υπογράμμισε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα μέσα στο εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, κοντά στον καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα του δράστη.

Οι ερευνητές εξετάζουν κυρίως το σενάριο μιας προσωπικής διένεξης, διευκρίνισαν συγκλίνουσες πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την πλευρά του, εντούτοις, ο Ζαν Μαρκ Μπαιγιέ, ηγετικό στέλεχος της συνδικαλιστικής ένωσης των αστυνομικών, περιέγραψε το περιστατικό ως εγκληματική ενέργεια κι όχι τρομοκρατική.

«Ήταν μια στιγμή παράνοιας» σημείωσε στο BFMTV.

Ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε μέσα στην εσωτερική αυλή της έδρας της παρισινής αστυνομίας, εργαζόταν στη Διεύθυνση Πληροφοριών, στο τμήμα πληροφορικής, κι αντιμετώπιζε κάποιου είδους αναπηρία.

Στη 1 το μεσημέρι, ώρα Γαλλίας, ο 45χρονος εισήλθε στο αρχηγείο της Αστυνομίας, κρατώντας ένα μαχαίρι, το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από τους ανιχνευτές μετάλλων.

Κατευθύνθηκε προς στα γραφεία, όπου καυγάδισε με έναν αστυνομικό. Σε κάποιο σημείο έβγαλε το μαχαίρι και επιτέθηκε εναντίον τριών αστυνομικών της Διεύθυνσής του.

Κατόπιν, φεύγοντας από τις σκάλες, επιτέθηκε σε δύο γυναίκες με ένα κουζινομάχαιρο. Στον διάδρομο του κτιρίου, ένας αστυνομικός του δίνει εντολή να αφήσει κάτω το μαχαίρι και ανοίγει πυρ εναντίον του. Ο δράστης πέφτει νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Τη δικιά τους μαρτυρία καταθέτουν και εργαζόμενοι.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Στην αρχή δεν θεωρήσαμε ότι ήταν κάτι, όμως ένα άτομο που δούλευε εκεί μας είπε να μην πανικοβαλλόμαστε και να μείνουμε στο δωμάτιο, γιατί είχε γίνει δολοφονία» ανέφερε εργαζόμενη στο France 24.

Ο 40χρονος Εμερί, διερμηνέας στο επάγγελμα, βρισκόταν στο προαύλιο του αρχηγείου της Αστυνομίας όταν άκουσε έναν δυνατό πυροβολισμό.

Ο δράστης της επίθεσης είχε μόλις δεχθεί τα πυρά ενός αστυνομικού. Λίγα λεπτά αργότερα άφηνε την τελευταία του πνοή.

Νωρίτερα ο ίδιος είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τέσσερις αστυνομικούς.

«Είδα αστυνομικούς να τρέχουν πανικόβλητοι»

«Άκουσα έναν δυνατό πυροβολισμό. Ξαφνικά είδα αστυνομικούς να τρέχουν πανικόβλητοι πάνω- κάτω, πολλοί φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν», λέει ο ίδιος στην εφημερίδα Le Parisien.

«Δεν είναι το μέρος όπου κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί», προσθέτει.

«Οι αστυνομικοί έτρεχαν σε πανικό», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην γαλλική εφημερίδα Le Parisien, προσθέτοντας:

«Ενιωσα έκπληξη ακούγοντας τον πυροβολισμό, επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά σε ένα τέτοιο κτίριο. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν αυτοκτονία».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας) στο αρχηγείο της αστυνομίας.

