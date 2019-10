Τότεναμ-Μπάγερν: Προβάδισμα στο ημίχρονο με 2-1 για τους Βαυαρούς (vid)

Η Τότεναμ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Μπάγερν Μονάχου στο Λονδίνο, με το σκορ να είναι 1-2 υπέρ των Βαυαρών στο ημίχρονο.

Ο Σον στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους, νικώντας με ωραίο σουτ από διαγώνια θέση δεξιά τον Νόιερ. Η απάντηση των Γερμανών ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα ισοφάρισε με εξαιρετική προσπάθεια του Κίμιχ.

Στο 45′ ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής διαμόρφωσε το 1-2 υπέρ των πρωταθλητών Γερμανίας.

It’s a goal! Robert Lewandowski introduces himself with a fine finish. Tottenham vs Bayern Munich 1-2 pic.twitter.com/5RzvTfxwMw

— DONSPORTS (@DONSPORTS2) October 1, 2019