Το αρνητικό ρεκόρ της Ρεάλ κόντρα στην Μπριζ (pic)

Η Μπριζ έκανε πάρτι στο πρώτο ημίχρονο του ματς με την Ρεάλ μέσα στο Μπερναμπέου για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League καθώς το ημίχρονο την βρήκε με 2-0 μπροστά στο σκορ.

Η ομάδα του Ζιντάν παρουσιάστηκε κάκιστη για ακόμη ένα ματς και τα δύο γκολ που δέχτηκε από τους Βέλγους σηματοδότησαν ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν είχε καταγράψει ποτέ ξανά στην ιστορία της σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα για πρώτη φορά η Ρεάλ δέχεται δύο γκολ και πάνω, εντός έδρας, σε τρία σερί ματς. Τα άλλα δύο ματς που συνέβη αυτό ήταν το 0-3 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην τελευταία αγωνιστική της περσινής φάσης των ομίλων και το 1-4 από τον Άγιαξ για τους «16».

3 – Real Madrid have conceded 2+ goals in three consecutive home games in all European competitions for the first time in their history. Leaky. pic.twitter.com/0GdQWM4eld

— OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2019