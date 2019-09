Βρετανία : Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Λονδίνο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να κινητοποιηθούν 125 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το BBC, η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στους τέσσερις ορόφους του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σέρμπροκ.

Περί τα 20 πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Feel so bad for the familes who have lost there homes here on the hamptons ..amazing work to london fire briagde being here and doing a hard job thank you pic.twitter.com/eacsZxHNbz

«Όλο το τετραώροφο κτήριο φλέγεται» σημείωσε η Πυροσβεστική του Λονδίνου σε ανάρτησή της στο Twitter.

O επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού τμήματος έκανε λόγο για δύσκολη φωτιά και τόνισε πως οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Κάλεσε δε, τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και σημείωσε πως η προσπάθεια κατάσβεσης θα διαρκέσει αρκετές ώρες.

The London Fire Brigade says there are «currently no reports of injuries» after a major blaze at a four-storey block of flats in Worcester Park, in southwest London.

The cause of the blaze is currently being investigated.

Follow the latest here: https://t.co/FhVBVkviF4 pic.twitter.com/aLy29iRjm7

— Sky News (@SkyNews) September 9, 2019