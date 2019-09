Ιταλία: Ο πρώην πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι είναι ο νέος Ευρωπαίος επίτροπος

Η νέα ιταλική κυβέρνηση όρισε τον κεντροαριστερό, προερχόμενο από το Δημοκρατικό Κόμμα, πρώην πρωθυπουργό Πάολο Τζεντιλόνι για την θέση του Eυρωπαίου επιτρόπου, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

Ο Πάολο Τζεντιλόνι κατείχε τον πρωθυπουργικό θώκο από το 2016 ως το 2018 και ο διορισμός του ερμηνεύεται ως κίνηση που θα διασφαλίσει αρμονικές σχέσεις της Ρώμης με τις Βρυξέλλες. Πηγή του Δημοκρατικό Κόμματος δήλωσε ότι αναμένεται πως ο Τζεντιλόνι θα αναλάβει κορυφαίο οικονομικό χαρτοφυλάκιο στην νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η νέα κυβέρνηση συνασπισμού της Ιταλίας με την συμμετοχή του Κινήματος των 5 Αστέρων και του Δημοκρατικού Κόμματος ορκίσθηκε σήμερα. Η Ιταλία ήταν η τελευταία χώρα που δεν είχε ορίσει υποψήφιο για θέση Ευρωπαίου επιτρόπου.

Η επόμενη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την σύνθεση της νέας ομάδας της στην Τρίτη.

Σε μήνυμά της στο Twitter δηλώνει «ευτυχής που έλαβε τα ονόματα των υποψηφίων όλων των κρατών μελών της ΕΕ».

I am happy to have received names from all the EU Member States. Now looking forward to assembling a well-balanced College which I’ll present on Tuesday. pic.twitter.com/EfZbJy609r

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2019