Βέλγιο: Κατέρρευσαν σπίτια από ισχυρή έκρηξη [Εικόνα]

Τρία σπίτια κατέρρευσαν στα προάστια της Αμβέρσας, από ισχυρή έκρηξη που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν από τα συντρίμμια δύο ανθρώπους, ο ένας εκ των οποίων ήταν σοβαρά τραυματισμένος. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να ανασύρουν έναν τρίτο ένοικο, αλλά πιστεύεται ότι και τέταρτο άτομο ίσως βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια, στη συνοικία Βιλράικ.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1

— Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019