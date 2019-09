Ιρανικό δεξαμενόπλοιο : Εκλεισε τον δέκτη εντοπισμού ανοιχτά της Συρίας

Συνεχίζεται το θρίλερ με το ιρανικό δεξαμενόπλοιο που πλέει στη Μεσόγειο από τα μέσα Αυγούστου, το οποίο αφέθηκε από τις αρχές του Γιβραλτάρ κι ενώ είχε κατασχεθεί για ένα μήνα με την υποψία ότι μετέφερε πλοίο στη Συρία.

Ο προορισμός του Adrian Darya 1 παραμένει αδιευκρίνιστος, ωστόσο τις τελευταίες ώρες υπάρχει νέα εξέλιξη, καθώς φέρεται να έχει κλείσει τον δέκτη που επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό της θέσης του, αναζωπυρώνοντας έτσι τα σενάρια πως προορισμός του πετρελαίου που μεταφέρει είναι η Συρία.

Σύμφωνα με δεδομένα του ιστότοπου MarineTraffic, το νεότερο σήμα του πετρελαιοφόρου ελήφθη χθες, Δευτέρα, στις 18:53 ώρα Ελλάδος, με την τελευταία θέση του ιρανικού δεξαμενόπλοιου να είναι ανοιχτά της νότιας Συρίας και του βόρειου Λιβάνου.

Good morning, everyone. It’s been over 12 hours since #AdrianDarya1 was last transmitting her position. It is now safe to assume she is in Syria’s territorial waters. We’ll hopefully be able to spot her during the day in satellite imagery. Thanks. #OOTT pic.twitter.com/JXitL52rOu

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) September 3, 2019