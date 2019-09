Τυφώνας Dorian: Σάρωσε τις Μπαχάμες

Ο τυφώνας Dorian, αναβαθμισμένος στην κατηγορία 5, έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις Μπαχάμες, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο για τους Τυφώνες, αναφέροντας ότι «καταστροφικές συνθήκες» επικρατούν στο βόρειο-δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Στο μέσον της ημέρας, το μάτι του τυφώνα βρισκόταν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα νησιά Άμπακος, που απειλούνται από κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις και ανέμους ταχύτητας μεγαλύτερης των 280 χιλιομέτρων της ώρα.

«Ο Dorian μετατρέπεται στον πιο σφοδρό τυφώνα της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής» , δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Κεν Γκράχαμ κάνοντας λόγο για μία «εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση».

Ο Χιούμπερτ Μίνις, πρωθυπουργός του αρχιπελάγους των 700 περίπου νησιών που βρίσκονται ανάμεσα στην Φλόριντα, την Κούβα και την Αϊτή κάλεσε τον πληθυσμό να σπεύσει στα καταφύγια το συντομότερο δυνατόν.

Από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση για επιφυλακή απέναντι σε έναν «πολύ, πολύ ισχυρό» τυφώνα.

Ενα αγόρι 8 ετών από τα νησιά Αμπάκο φέρεται να είναι ο πρώτος νεκρός του ισχυρού τυφώνα Dorian που πλήττει τις τελευταίες ώρες τις Μπαχάμες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Την είδηση γνωστοποίησε η γιαγιά του παιδιού μιλώντας στα ΜΜΕ, η οποία ανέφερε πως ενημερώθηκε από την κόρη της, ενώ πρόσθεσε πως παράλληλα αγνοείται η αδερφή του 8χρονου.

Πρόκειται για το χειρότερο τυφώνα που καταγράφηκε στον Ατλαντικό τις τελευταίες δεκαετίες και σάρωσε τις Μπαχάμες προτού κινηθεί προς τη Φλόριντα και τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ.

Η διαταγή εκκένωσης αφορά 830.000 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων θα απομακρυνθούν από τις εστίες τους για τέταρτη φορά σε τέσσερα χρόνια.

«Δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να τους κρατήσουμε όλους ζωντανούς» είπε ο Μακ Μάστερ, την ώρα που σε άλλες περιοχές οι κάτοικοι οχυρώνουν τα σπίτια τους και αδειάζουν τα ράφια σε σούπερ μάρκετ.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Τζόρτζια διέταξε επίσης υποχρεωτική εκκένωση στις παράκτιες περιοχές της Πολιτείας, ενώ το ίδιο ισχύει και για ορισμένες αντίστοιχες περιοχές στη Φλόριντα.

OH MY! Extreme storm surge in Freeport, Bahamas this morning 2nd of September! Heavy rain and severe winds are still affecting #GrandBahama from #HuricaneDorian Source @sheniquemiller #Dorian #Dorian2019 pic.twitter.com/CYuslpLUvu

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 2, 2019