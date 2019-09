Πτώση μικρού αεροσκάφους στις Φιλιππινές – 8 νεκροί

Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών κατέπεσε σε μια τουριστική περιοχή κοντά στη Μανίλα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες και να προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά, που ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι οκτώ άνθρωποι που επέβαιναν στο μικρό αεροσκάφος θεωρούνται όλοι τους νεκροί. Μέχρι στιγμής ωστόσο οι αρχές έχουν εντοπίσει μόνο επτά πτώματα στο σημείο της συντριβής, στην Καλάμπα Σίτι, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών, Τζέφρι Ροντρίγκες.

Στις εικόνες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται σκηνές χάους: ένα ασθενοφόρο κατευθύνεται προς ένα κτίριο που φλέγεται, ενώ άνθρωποι στον δρόμο ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια.

PLANE CRASHED IN LAGUNA

WATCH: A private plane has crashed at Miramonte Village in Brgy. Pansol, Calamba, Laguna. (POSO chief Jeffrey Rodriguez/Facebook live) pic.twitter.com/2I3DOzEZMj

— The Philippine Star (@PhilippineStar) September 1, 2019