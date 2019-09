Ντόριαν : «Χτυπά» τις Μπαχάμες ο πιο σφοδρός τυφώνας – Δείτε live εικόνα

Ο τυφώνας Dorian, αναβαθμισμένος στην κατηγορία 5, έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις Μπαχάμες, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο για τους Τυφώνες, αναφέροντας ότι «καταστροφικές συνθήκες» επικρατούν στο βόρειο-δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Δείτε live τον τυφώνα από κάμερα στο Νασάου, την πρωτεύουσα των Μπαχάμων:

Στο μέσον της ημέρας, το μάτι του τυφώνα βρισκόταν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα νησιά Άμπακος, που απειλούνται από κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις και ανέμους ταχύτητας μεγαλύτερης των 280 χιλιομέτρων της ώρα.

«Ο Dorian μετατρέπεται στον πιο σφοδρό τυφώνα της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής» , δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Κεν Γκράχαμ κάνοντας λόγο για μία «εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση».

Ο Χιούμπερτ Μίνις, πρωθυπουργός του αρχιπελάγους των 700 περίπου νησιών που βρίσκονται ανάμεσα στην Φλόριντα, την Κούβα και την Αϊτή κάλεσε τον πληθυσμό να σπεύσει στα καταφύγια το συντομότερο δυνατόν.

Από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση για επιφυλακή απέναντι σε έναν «πολύ, πολύ ισχυρό» τυφώνα.

HAPPENING NOW: President Trump speaks to reporters in the wake of Hurricane Dorian and Texas mass shooting https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/zAzRG1dqhx

— CBS News (@CBSNews) September 1, 2019