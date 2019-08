Η Μπριζίτ Μακρόν απαντά στα σεξιστικά σχόλια του Μπολσονάρο

French president's wife Brigitte Macron looks on after accompanying back the Chinese president and his wife following a meeting at the Elysee Palace in Paris, on March 26, 2019, at the end of a state visit. - The Chinese president is on a three-day state visit to France where he is expected to sign a series of bilateral and economic deals on energy, the food industry, transport and other sectors. (Photo by ludovic MARIN / AFP)

Η σύζυγος του προέδρου της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, ευχαρίστησε σήμερα τους Βραζιλιάνους που της εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τις προσβολές του Μπολσονάρο. «Θα ήθελα απλώς να πω (…) δυο λόγια στους Βραζιλιάνους και τις Βραζιλιάνες, στα πορτογαλικά: muito obridaga» (σ.σ. σας ευχαριστώ πολύ), είπε χαρακτηριστικά η Μπριζίτ Μακρόν. «Οι καιροί αλλάζουν. Υπάρχουν κάποιοι που βρίσκονται ήδη πάνω στο τρένο της αλλαγής, οι γυναίκες είναι εκεί, όπως κι εσείς που σχεδόν όλοι το καταλάβατε, κύριοι. Όχι όμως όλοι: κάποιοι είναι στην αποβάθρα και είμαι σίγουρη ότι δεν θα αργήσουν να ανέβουν στο τρένο», πρόσθεσε, δηλώνοντας «πολύ συγκινημένη» από την υποστήριξη που της εξέφρασαν οι Βραζιλιάνοι. Η δήλωση αυτή έγινε στο περιθώριο των εγκαινίων ενός μουσείου στο Αζενκούρ. Τα σχόλια του Μπολσονάρο για την Μπριζίτ Μακρόν οδήγησαν τον Γάλλο πρόεδρο να δηλώσει μπροστά στις κάμερες, να αποκτήσει ο λαός της Βραζιλίας «πολύ γρήγορα έναν πρόεδρο που θα είναι αντάξιος με τις περιστάσεις». Την Τετάρτη, ο Μπολσονάρο διέγραψε τις αναρτήσεις του στο Facebook που αφορούσαν τη σύζυγο του Μακρόν «για να μην παρερμηνευθούν», όπως είπε ο εκπρόσωπός του. Στο μεταξύ όμως, στο Twitter, υπό το χάσταγκ #DisculpaBrigitte («Συγγνώμη Μπριζίτ») πολλοί χρήστες είχαν εκφράσει την ντροπή τους για τα σχόλια αυτά.