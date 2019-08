Νέο μακελειό στις ΗΠΑ φοβούνται οι Αμερικάνοι: Ερευνα-σοκ

Democratic 2020 U.S. presidential candidate and former HUD Secretary Julian Castro with his wife Erica, their daughter Carina and their son Cristian cast a shadow as they tour the Iowa State Fair in Des Moines, Iowa, U.S., August 9, 2019. REUTERS/Eric Thayer

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί πολίτες αναμένουν ότι θα συμβεί σύντομα ένα νέο μακελειό στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε το Reuters/Ipsos και δημοσιεύτηκε σήμερα, ενώ η χώρα παραμένει συγκλονισμένη από τις πολύνεκρες ένοπλες επιθέσεις στην Καλιφόρνια, στο Τέξας και το Οχάιο. Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη το διάστημα 7-8 Αυγούστου, καταδεικνύει ότι το 78% των Αμερικανών θεωρεί πως είναι πιθανό μια πολύνεκρη ένοπλη επίθεση να διαπραχθεί τους επόμενους τρεις μήνες, με το 49% των ερωτηθέντων να δηλώνει πως είναι «πολύ πιθανό». Στον αντίποδα, ένα ποσοστό 10% κρίνει πως μια ένοπλη επίθεση με πολλά θύματα είναι απίθανο να συμβεί στους επόμενους τρεις μήνες και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λένε ότι δεν γνωρίζουν. Η έρευνα διεξήχθη μετά τις αιματηρές επιθέσεις στο Ελ Πάσο στο Τέξας, στο Ντέιτον στο Οχάιο και εκείνη του Γκιλρόι στην Καλιφόρνια, τον περασμένο μήνα με συνολικά 36 νεκρούς. «Βρίσκεσαι σε επιφυλακή γιατί ποτέ δεν γνωρίζεις πότε και πού θα συμβεί» σημείωσε η Σουζάν Φινκ, ηλικίας 59 ετών, μια Ρεπουμπλικανή από το Τρούτμαν της Βόρειας Καρολίνας. Ο όρος «μαζική δολοφονία» δεν έχει επακριβώς προσδιοριστεί, όμως η μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive καταμέτρησε περισσότερα από 250 τέτοια περιστατικά (όπου 4 και άνω άνθρωποι είτε σκοτώνονται είτε τραυματίζονται από πυρά) μέχρι στιγμής φέτος, δηλ. περισσότερα από ένα κάθε ημέρα κατά μέσο όρο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 69% των ενήλικων Αμερικανών τάσσεται υπέρ των «αυστηρών» ή «μέτριων» περιορισμών στην οπλοκατοχή. Ο ρόλος της μετανάστευσης Η έρευνα καταδεικνύει, επίσης, ότι το 50% των Αμερικανών, περιλαμβανομένων των 2/3 των Δημοκρατικών και του 1/3 των Ρεπουμπλικάνων, πιστεύει ότι «ο τρόπος με τον οποίο μιλούν οι άνθρωποι για τη μετανάστευση ενθαρρύνει τις πράξεις βίας». Η πλειονότητα των ενήλικων Αμερικανών θεωρεί ότι οι «τυχαίες βίαιες ενέργειες», μεταξύ αυτών οι μαζικές δολοφονίες, αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά τους, ενώ ένας στους τέσσερις αντιλαμβάνεται την πολιτικά ή θρησκευτικά υποκινούμενη εγχώρια τρομοκρατία ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά του. Ένας στους έξι ανέφερε την ξένη τρομοκρατία. Οι ερωτηθέντες παραθέτουν την ψυχική υγεία, τον ρατσισμό με τη μισαλλοδοξία και την εύκολη πρόσβαση στα όπλα ως τους τρεις παράγοντες που ευθύνονται για τα περιστατικά μαζικών δολοφονιών στις ΗΠΑ, ενώ μονάχα ένας στους έξι δηλώνει ότι ευθύνονται τα βιντεοπαιχνίδια. Η δημοσκόπηση των το Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή 1.116 ενηλίκων και ποσοστό σφάλματος στο συν/πλην 3%.