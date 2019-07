Χατζηδάκης: Λιγνιτικές μονάδες κοστίζουν λιγότερο αν κλείσουν

Discussion on the vote of confidence at Greek Parliament, Athens, Greece on January 16, 2019. / Συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, Βουλή, 15 Ιανουαρίου 2019.

Νέο business plan για τη μετάβαση της ΔΕΗ στη μετα-λιγνίτη εποχή προαναγγέλλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Βήμα». Προσθέτει επίσης ότι η σταδιακή απόσυρση ορισμένων λιγνιτικών μονάδων θα συνδυαστεί με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων. «Λόγω των αυξημένων ποσών που πληρώνει η ΔΕΗ για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – είναι πολιτική της ΕΕ αυτό -,

ορισμένες παλαιότερες λιγνιτικές μονάδες στοιχίζουν πια στη ΔΕΗ περισσότερο από όσο αν ήταν κλειστές και πληρώνονταν οι εργαζόμενοι κανονικά!» επισημαίνει. Αποδίδει ευθύνες για την κατάρρευση της επιχείρησης στην εγκατάλειψη του σχεδίου της «μικρής ΔΕΗ» από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την ανοχή των θεσμών. Διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος δεν θα αυξηθούν, ότι θα υπάρχει ευαισθησία για τα φτωχά νοικοκυριά και κανένας συμβιβασμός για τα «μεγάλα ψάρια». Κύριε Χατζηδάκη, κατά την προεκλογική περίοδο είχατε συμπεριλάβει τη ΔΕΗ στις «βόμβες» που θα παραλαμβάνατε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είχατε τότε ακριβή εικόνα της κατάστασης; «Ως Νέα Δημοκρατία προειδοποιήσαμε επανειλημμένα για το θέμα της ΔΕΗ. Αλλά το πρόβλημα, τώρα που το ζω από μέσα, είναι ακόμα χειρότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τη ΔΕΗ σε τραγική κατάσταση: Συμφώνησε να μειωθεί το μερίδιό της στην αγορά από το 90% στο 50% με μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα. Με τα περίφημα ΝΟΜΕ, τις δημοπρασίες ηλεκτρικού ρεύματος, πουλούσε ρεύμα στους ανταγωνιστές της κάτω του κόστους με ζημιές που ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ. Η μετοχή της εταιρείας έχασε πάνω από το 80% της αξίας της σε τέσσερα χρόνια. Η ιδιωτικοποίηση των λιγνιτικών μονάδων που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ – που ορισμένοι τις θεωρούσαν «πετράδια» – δεν προσέλκυσε κανέναν αγοραστή, πράγμα που υπογραμμίζει την απαξίωσή τους. Και πάνω απ’ όλα, ο ορκωτός ελεγκτής, η Ernst & Young, στην ετήσια έκθεσή του πριν από λίγους μήνες μίλησε ευθέως για πρόβλημα βιωσιμότητας της επιχείρησης. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Γι’ αυτό θα περίμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ λιγότερο θράσος όταν μιλάει για τη ΔΕΗ». Θεωρείτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σκόπιμα επέτρεψε στη ΔΕΗ να φτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας; «Δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι η επιχείρηση, από 90 εκατομμύρια κέρδη το 2014, έφτασε να έχει 900 εκατομμύρια ζημιές το 2018. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η εγκατάλειψη του σχεδίου για τη «μικρή ΔΕΗ» της κυβέρνησης Σαμαρά. Τότε θα ιδιωτικοποιούσαμε το 1/3 της ΔΕΗ και τα χρήματα θα πήγαιναν στην εξυγίανσή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγκατέλειψε αυτό το σχέδιο για να παίζει θεατρικές παραστάσεις για τη δήθεν υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της. Ετσι οδηγηθήκαμε στη «μισή» ΔΕΗ και στο να δουλεύει η επιχείρηση τέσσερα χρόνια τώρα υπέρ των ανταγωνιστών της. Για να χάσει 4 εκατ. πελάτες! Αυτή ήταν μια τραγελαφική κατάσταση για την οποία φέρουν ευθύνη και οι θεσμοί». Ο ΣΥΡΙΖΑ σας καταγγέλλει ότι πάτε να ξεπουλήσετε τα φιλέτα της επιχείρησης, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ . Τι απαντάτε; «Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ με μέτρα στήριξης και μέτρα εξυγίανσης. Και πιστεύω ότι η αντίδραση της αγοράς, με το ράλι της μετοχής της εταιρείας, είναι μια πρώτη ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιό μας. Στόχος μας είναι να πάμε από τη «μισή» και ημι-κατεστραμμένη ΔΕΗ του κ. Τσίπρα σε μια ισχυρότερη ΔΕΗ: Καταργούμε τα ΝΟΜΕ. Αντιμετωπίζουμε το θέμα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ). Εξορθολογίζουμε την τιμολογιακή της πολιτική. Φτιάχνουμε νέο business plan που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή. Προωθούμε στοχευμένες εθελούσιες εξόδους. Ενισχύουμε τη ρευστότητά της κυνηγώντας τους μεγάλους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και προχωρούμε στη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Την προσφορότερη επιλογή ώστε να ενισχύσουμε τα ταμεία της ΔΕΗ χωρίς να την απαξιώσουμε. Η άλλη επιλογή ήταν η πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων. Θεωρούμε όμως ότι, με δεδομένη τη μετάβαση της Ευρώπης σε χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, το να μείνουν οι υδροηλεκτρικές μονάδες στη ΔΕΗ θα είναι ουσιαστική στήριξη αλλά και σύμμαχος στην προσπάθεια εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, όταν η εταιρεία θα έχει εξυγιανθεί. Είναι δε άκρως υποκριτική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτοί ιδιωτικοποίησαν το 24% του ΑΔΜΗΕ. Δηλαδή, δεν τους ενοχλεί η ιδιωτικοποίηση του δικτύου μεταφοράς, αλλά τους ενοχλεί η ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανομής;». Η εθελουσία έξοδος ποιους από τους 16.000 εργαζομένους της ΔΕΗ θα αφορά και με τι όρους θα γίνει; «Ολα αυτά θα εξειδικευτούν και με βάση τις εισηγήσεις της νέας διοίκησης της ΔΕΗ. Είναι προφανές, από όσα σας είπα, ότι θα πάμε σε σταδιακή απόσυρση ορισμένων λιγνιτικών μονάδων. Λόγω των αυξημένων ποσών που πληρώνει η ΔΕΗ για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – είναι πολιτική της ΕΕ αυτό -, ορισμένες παλαιότερες λιγνιτικές μονάδες στοιχίζουν πια στη ΔΕΗ περισσότερο από όσο αν ήταν κλειστές και πληρώνονταν οι εργαζόμενοι κανονικά! Οι εθελούσιες έξοδοι, λοιπόν, έχουν να κάνουν και με την απολιγνιτοποίηση, αλλά και φυσικά με το μεγαλύτερο σε ηλικία προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, ο μέσος εργαζόμενος της ΔΕΗ δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Αλλωστε έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν πετυχημένα μοντέλα εθελουσίας εξόδου από τα οποία οι εργαζόμενοι βγήκαν ωφελημένοι. Σας θυμίζω και την περίπτωση της Ολυμπιακής, αλλά – για να μη μιλώ για κάτι που έκανα εγώ – και το μοντέλο Βουρλούμη στον ΟΤΕ». Βρεθήκατε τις προηγούμενες ημέρες στο Κάιρο για τη συνάντηση των υπουργών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Παλαιστινιακής Αρχής, Ιταλίας και ΗΠΑ. Τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση, δεδομένης της έντασης που έχουν προκαλέσει οι γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ; «Η συνεργασία μας με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο ήταν και θα παραμείνει στενή. Στις 7 Αυγούστου θα έρθει στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ενεργειακών πόρων των ΗΠΑ, Φράνσις Φάνον, μαζί με τους ομολόγους μου του Ισραήλ και της Κύπρου Στάινιτς και Λακκοτρύπη για να συζητήσουμε θέματα ενεργειακής συνεργασίας με έμφαση στον αγωγό φυσικού αερίου East Med. Στο Κάιρο συνάντησα και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Ρικ Πέρι. Μιλήσαμε για μια σειρά μεγάλων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα: τον TAP, το FSRU Αλεξανδρούπολης και τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στις οποίες συμμετέχει η ExxonMobil. Οι συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας καταδεικνύουν τη σημασία που έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διεθνούς και περιφερειακού ειδικού βάρους της Ελλάδας». «Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν ό,τι πλήρωναν» Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι ο εξορθολογισμός της τιμολογιακής πολιτικής δεν θα σημάνει, σε καμία περίπτωση, αύξηση των τιμολογίων για τους καταναλωτές; «Δέσμευσή μας ήταν να μην αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους καταναλωτές και την τηρούμε. Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν ό,τι πλήρωναν. Η ΔΕΗ θα εισπράττει περισσότερα χρήματα σε κάθε τιμολόγιο, αλλά η αύξηση αυτή θα εξισορροπηθεί απολύτως για τον καταναλωτή από δύο μειώσεις στο ίδιο τιμολόγιο: Τη μείωση του ΦΠΑ που έκανε λίγο πριν από τις ευρωεκλογές η προηγούμενη κυβέρνηση και τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, όσων πληρώνουμε δηλαδή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Πώς θα αναγκάσετε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές να πληρώσουν τα χρήματα που χρωστούν στη ΔΕΗ, τα οποία ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ; «Η ΔΕΗ έχει εργαλεία για να εισπράξει τα χρωστούμενα. Αρκεί να υπάρχουν η βούληση και το σχέδιο για να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά με κοινωνική ευαισθησία απέναντι στα νοικοκυριά που πραγματικά έχουν πρόβλημα να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Στόχος μας είναι τα μεγάλα ψάρια. Αλλωστε 60.000 οφειλέτες χρωστούν το 50% των οφειλομένων στη ΔΕΗ. Μια ισχυρή διοίκηση, με ξεκάθαρες κατευθύνσεις ως προς την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει, μπορεί να πετύχει γρήγορα θεαματικά αποτελέσματα».