Smokes rises after an explosion in Kabul, Afghanistan, Monday, July 1, 2019. A powerful bomb blast rocked the Afghan capital early Monday, rattling windows, sending smoke billowing from Kabul's downtown area and wounding dozens of people. (AP Photo/Rahmat Gul)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στο κέντρο της Καμπούλ, στη διάρκεια της ώρας αιχμής, δήλωσαν Αφγανοί αξιωματούχοι. Ένας από τους αξιωματούχους εξέφρασε φόβους για απώλειες καθώς η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που οι εργαζόμενοι επέστρεφαν στα σπίτια τους από τη δουλειά. Τοπικά ειδησεογραφικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο της έκρηξης.