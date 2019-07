Στους Μπλέιζερς ο Γκασόλ! (pic)

Τι και αν φτάνει αισίως τα 40 του χρόνια; Ο Πάου Γκασόλ συνεχίζει ακάθεκτος στον μαγικό κόσμο του NBA, εκεί όπου θα αγωνίζεται για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ισπανός ψηλός συμφώνησε με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για μονοετές συμβόλαιο και η επόμενη σεζόν θα τον βρει στην ομάδα του Όρεγκον.

Έτσι, ο διεθνής σέντερ οδεύει προς την 19η διαδοχική σεζόν του στο NBA, καθώς από το καλοκαίρι του 2001 όταν ξεκίνησε η πορεία του με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, συνεχίζει να αγωνίζεται ανελλιπώς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Free agent Pau Gasol has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, league source tells ESPN.

