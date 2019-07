Σεισμός Αθήνα: Πώς κατέγραψαν οι πολίτες τη στιγμή της δόνησης

Με το κινητό στο χέρι βρήκε τους περισσότερους ο σεισμός των 5,1 Ρίχτερ που χτύπησε την πρωτεύουσα το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που άρχισε η γη να σείεται.

Εικόνες από το εσωτερικό σπιτιών, ένας σκύλος που κοιμάται αμέριμνος και πετάγεται μόλις αρχίζει ο σεισμός, πελάτες σε μαγαζί που μόλις μπαίνουν και κάνουν μεταβολή τρέχοντας και πολλά ακόμα στιγμιότυπα από τη στιγμή του σεισμού.

Σημαντικό πάντως είναι το γεγονός πως πολλοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους και συνέχισαν κανονικά τις δραστηριότητες της ημέρας τους, σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

Η μεγάλη δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια περίπου 15 δευτερολέπτων, ενώ σε πολλές περιοχές οι τηλεπικοινωνίες δεν λειτούργησαν λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, αν και η κατάσταση είχε αρχίσει να βελτιώνεται από τις 16:00 το απόγευμα κι έπειτα.

A Very Rare M5.3 #Earthquake Shakes #Athens, 🇬🇷 #Greece

⚠️ People Panic Run For Life Into Streets Of The Greek Capital#землетрясение#Earthquakes#Terremoto#σεισμος#Seísmo#Séisme#Sismo#Sisma#地震pic.twitter.com/KecGPKNldK

— Julio_Vaisman (@VaismanJulio) July 19, 2019