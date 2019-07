Διευκρινίσεις για τις φοροελαφρύνσεις και το νέο φορολογικό νόμο ζητά ο Ρέγκλινγκ

Το πράσινο φως στην κυβέρνηση δίνουν οι θεσμοί για να ασκήσει την πολιτικής της και να προχωρήσει στη μείωση των φόρων αρκεί να επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί.

Αυτή άλλωστε θα είναι και η λεπτή ισορροπία πάνω στην οποία θα γίνουν διαβουλεύσεις με τους θεσμούς στον κύκλο επαφών που έχει ανοίξει η κυβέρνηση και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες ενόψει τους νέου φορολογικού νομοσχεδίου καθώς και της κορύφωσης των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές τον Σεπτέμβριο.

Στο υπουργείο Οικονομικών επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, Κλάους Ρέγκλινγκ ζητούσε εξηγήσεις από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα για τις φοροελαφρύνσεις που περιλαμβάνει το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει η νέα κυβέρνηση.

Ο κ. Ρέγκλινγκ άλλωστε θα συναντηθεί το απόγευμα και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρωθυπουργός θα εστιάσει στους βασικούς άξονες της πολιτικής του και κυρίως στην ανάγκη μείωσης των φορολογικών βαρών

Η νέα κυβέρνηση αναμένεται να ενημερώσει και για τις προθέσεις της αναφορικά με το φορολογικό νομοσχέδιο που οριστικοποιεί, αλλά και με τις προγραμματικές δηλώσεις που θα ξεδιπλωθούν στο τέλος της εβδομάδας.

Σημείο αιχμής αποτελεί το πεδίο των τραπεζών και πιο συγκεκριμένα ο σχεδιασμός για την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να απομειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να βρει λύση στο κρίσιμο θέμα της ΔΕΗ, αλλά και να επιταχύνει την έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για το Ελληνικό.

Σε ό,τι αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει – όπως βεβαιώνουν πάλι κυβερνητικές πηγές – όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ, θα δίνει έμφαση σε φιλοαναπτυξιακά μέτρα, όπως είναι π.χ. οι αλλαγές στο πλαίσιο για τη χορήγηση «χρυσής βίζα» ή για το leasing των αυτοκινήτων.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, Χρήστο Σταϊκούρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, κάνοντας λόγο για μια «καλή και ανοιχτή συζήτηση» για τις ελληνικές προκλήσεις.

«Σήμερα, είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον νέο υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας Χρήστο Σταϊκούρα (@cstaikouras). Μια καλή και ανοιχτή συζήτηση για τις ελληνικές προκλήσεις. Τον προσκάλεσα να παρουσιάσει τον πολιτικό του σχεδιασμό στο επόμενο Eurogroup στο Ελσίνικι», ανέφερε ο Σεντένο με ανάρτησή του στο twitter.

Today I spoke with the new finance minister of 🇬🇷 @cstaikouras over the phone. A good and open conversation about Greece’s challenges. I invited him to present his policy plans in the next #Eurogroup in Helsinki. pic.twitter.com/qbbycKh8CE

— Mário Centeno (@mariofcenteno) July 15, 2019