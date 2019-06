Μαρέβα: Εξόρμηση καθαριότητας στις παραλίες της Τήνου

View this post on Instagram

Σήμερα, μαζί με τους εθελοντές μας καθαρίσαμε τις όμορφες παραλίες της Τήνου από τα πλαστικά! @zeusndione @a_c_laskaridis_c_f #plasticfreeaegeansea #aegeansea🌊 Plastic Free Aegean Sea! Voluntary coastal clean-up on our beautiful island! @zeusndione @a_c_laskaridis_c_f #plasticfreeaegeansea 🌊