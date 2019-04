ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Είστε οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο!»

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να αποκλείστηκε από τη συνέχεια της Ευρωλίγκας, αλλά ο κόσμος του Τριφυλλιού στάθηκε δίπλα στην ομάδα και μετά το τέλος του αγώνα χειροκρότησε τον Ρικ Πιτίνο και τους παίκτες του.

Οι «πράσινοι» οπαδοί στάθηκαν δίπλα στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και προσπάθησαν να την οδηγήσουν σε μία τεράστια επιτυχία.

Η κόρνα της λήξης μπορεί να βρήκε τη Ρεάλ Μαδρίτης νικήτρια και με το εισιτήριο στο F4, αλλά οι φίλοι του Τριφυλλιού αναγνώρισαν την προσπάθεια και αποθεώσαν τους παίκτες της αγαπημένης τους ομάδας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα social media το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του στο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα. «Ευχαριστούμε τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η «πράσινη» ανάρτηση.

☘️ Thanks to the greatest fans in the world! 👏#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/LBMM6RAfTH

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 24 Απριλίου 2019