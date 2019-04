Ιστορική επίδοση για τον… σκουπιδιάρη Πουαριέ

Ο Γάλλος σέντερ της Μπασκόνια αποτέλεσε πραγματικό «πύργο» στο χρονικά πρώτο break των εφετινών πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τη λήξη του Game 2 στη Μόσχα να βρίσκει τους Βάσκους θριαμβευτές με 78-68 επί της ΤΣΣΚΑ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά, και τον ίδιο με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (14) και ριμπάουντ (15).

Τα 15… σκουπίδια, μάλιστα, που μάζεψε ήταν αρκετά, προκειμένου ο Πουαριέ να «αναρριχηθεί» στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα ριμπάουντ σε μία σεζόν στην ιστορία της Euroleague.

Ο 26χρονος μπήκε στο ματς με 247 ριμπάουντ την αγωνιστική περίοδο 2018-19 και… βγήκε με 262, προσπερνώντας τους Τάιλερ Χάνεϊκατ και Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, που ισοβαθμούσαν στην πρώτη θέση με 256.

Δείτε και τη σχετική ανάρτηση της Μπασκόνια στο twitter:

HE MADE IT!

✨2 5 7 ✨

Our @viinze_17P is the new @Euroleague single-season rebounds record holder!#GoazenBaskonia | #BeTheBeast pic.twitter.com/CtRvbhS8Ez

— Saski Baskonia (@Baskonia) April 18, 2019