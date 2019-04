Δέλλας : Εθελούσια έξοδος από Παναιτωλικό

View this post on Instagram

Πριν από λίγο ενημέρωσα την διοίκηση της ομάδας για την πρόθεση μου να μην συνεχίσω την επόμενη σεζόν στον πάγκο του Παναιτωλικόυ μετά το πέρας των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεων για προσωπικούς λόγους. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και προσωπικά τον κύριο Κωστούλα για την τιμή που μου έκανε να μου ανάθεσει πριν 16 μήνες περίπου την τύχη του σύλλογου.Γνώρισα έναν καταπληκτικό άνθρωπο με διαφορετική προσέγγιση για το ποδόσφαιρο,και γιαυτο είμαι τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του. Τον κύριο Μάκη Μπελεβωνη για το ήθος του και την στήριξη στο πρόσωπο μου σε όλο αυτό το διάστημα της συνεργασίας μας,στηριζόμενη στον σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση που αναπτύχθηκε μεταξύ μας δουλεύοντας για το καλο του Παναιτωλικού! Τον κόσμο του Παναιτωλικόυ που στάθηκε δίπλα μας σε όλες τις στιγμές μας, και που έδειξε μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο μου. Στους παίκτες με τους οποίους δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα και καταφέραμε να κάνουμε πράξη ολα αυτά που είχαμε βάλει σαν στόχους,ευχομαι υγεία και ότι καλύτερο για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Άφησα τελευταίους όλους όσους δούλεψαν δίπλα μου χωρίς να φαίνονται,τους άμεσους συνεργάτες μου Βασίλη,Δημήτρη,Αντώνη,Λουίτζι,Χρήστο,Μάκη.τους ανθρώπους του ιατρικού επιτελείου,Γρήγορη Δημήτρη,Χρήστο,Σπύρο.τους φροντιστές,Νικόλα,Χρήστο. Η βοήθεια σας ήταν μεγάλη για μένα και σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Με τιμή ΔΕΛΛΑΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΠΑΝΕ…ΟΛΕ ΟΛΕ ΠΑΝΕ…ΟΛΕ ΟΛΕ….. @panetolikosfc