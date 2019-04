Πιτίνο: «Γι΄ αυτό παίζουμε χωρίς κόσμο στο Περιστέρι» (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Περιστέρι για την 21η αγωνιστική της Basket League και ο Ρικ Πιτίνο εξηγεί μέσω ενός post στο προσωπικό του λογαριασμό του στο twitter γιατί το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ο προπονητής των Πρασίνων, φυσικά αναφέρεται, για τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στο παιχνίδι του Περιστερίου με τον Άρη, με τους φιλάθλους των δυο ομάδων να συγκρούονται , γεγονός που ανάγκασε του διαιτητές να διακόψουν προσωρινά το παιχνίδι.

«Σε λίγες ώρες θα παίξουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα στο Περιστέρι, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτός είναι ο λόγος που η λίγκα απαγόρεψε στον κόσμο να έρθει», ανέφερε το «τιτίβισμα» του Αμερικανού κόουτς.

Δείτε την ανάρτηση του 66χρονου προπονητή:

In a couple hours we will be playing our Greek league game at Perisderi without any fans. Here’s why the federation suspended fans from coming: pic.twitter.com/DDSN1rCqZP

— Rick Pitino (@RealPitino) March 31, 2019