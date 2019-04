Ο… Terminator Ντούσαν Σάκοτα

Το πόσο πολύτιμη είναι η συνεισφορά του Ντούσαν Σάκοτα στα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ θέλησε να δείξει το Basketball Champions League και το έκανε με τον πλέον εμφατικό και εντυπωσιακό τρόπο.

Μετά την εξαιρετική εμφάνιση του αρχηγού των Κιτρινόμαυρων στο παιχνίδι με την Μπάμπεργκ, η διοργανώτρια αρχή έκανε φόκους στην συνεισφορά του στα παιχνίδια της ομάδας μακριά από το ΟΑΚΑ και τον παρουσίασε ως… εξολοθρευτή.

Με αφορμή τον διψήφιο αριθμό πόντων για 23ο ματς από τα 24 τελευταία που έχει δώσει η Ένωση εκτός των τειχών, το Basketball Champions League , τον έκανε… Terminator, από την αμερικανική ταινία δράσης – επιστημονικής φαντασίας του Τζέιμς Κάμερον με πρωταγωνιστή τον Σβαρτσενέγκερ.

🤖 @AEKBCgr‘s Captain Dusan Sakota has now reached double-digit in scoring in 23 of his 24 away games in #BasketballCL! #Road2Final4 pic.twitter.com/gfuVSwgItv

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 29, 2019