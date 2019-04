NBA : Ποιον «ψήφισε» για MVP ο Κρις Μπος

Ο Κρις Μπος έγινε στον αγώνα με τους Μάτζικ ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των Χιτ που είδε την φανέλα του να αποσύρεται μετά τους Αλόνζο Μόρνινγκ, Ριμ Χάρνταγουέι και Σακίλ Ο’Νιλ.

Ο πρώην ψηλός του Μαϊάμι που κατέκτησε δύο πρωταθλήματα στη Φλοριντα μίλησε μετά την απόσυρση της φανέλας του για το φετινό πρωτάθλημα και κυρίως για την απίστευτη χρονιά που διανύουν οι Μπακς.

Ο Μπος φυσικά αναφέρθηκε και στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP που δεν είναι άλλοι από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Τζέιμς Χάρντεν. Ο μελλοντικός hall of famer συνέκρινε τη χρονιά των δύο σούπερ σταρ και τόνισε στις δηλώσεις του πως δεν χωρά αμφιβολία πως ο Γιάννης είναι αυτός που πρέπει να πάρει το βραβείο του MVP.

«Το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα! Κανείς δεν το είχε προβλέψει αυτό, οπότε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο MVP της φετινής σεζόν, ανέφερε ο Μπος, λέγοντας πως ο Χάρντεν κάνει μυθική σεζόν στο σκοράρισμα, αλλά ο Greek Freak αξίζει το βραβείο, λόγω της συνολικής του παρουσίας, αλλά και των ελαφιών.

Δείτε τις δηλώσεις του Μπος στο NBA TV:

«Best record in the league! Nobody would have predicted that, so @Giannis_An34 is the MVP.»

