Μπάγερν : Για ποιον παίκτη πλήρωσε ρήτρα 80 εκατ. ευρώ

H Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ Λούκας Ερνάντες έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ!

Οι Βαυαροί «φλέρταραν» από τον περασμένο Ιανουάριο με τον νεαρό άσο της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά πλέον η συμφωνία πήρε σάρκα και οστά. Ο διεθνής Γάλλος αριστερός μπακ κλείνει το κεφάλαιο «Ροχιμπλάνκος» και μετακομίζει στη Γερμανία για να γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή ακραίου μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς εκταμίευσε 80 εκατομμύρια ευρώ, έσπασε την ρήτρα αποδέσμευσης του και τον έκανε δικό της για τα επόμενα πέντε χρόνια. Από την 1η Ιουλίου ο παίκτης εντάσσεται με κάθε επισημότητα στο ρόστερ της.

«Αυτή είναι η πιο δύσκολη και σημαντική απόφαση που έπρεπε να πάρω στην καριέρα μου. Η Ατλέτικο σημαίνει πολλά για μένα γιατί εδώ μεγάλωσα ως παίκτης, ως άτομο και έχω γίνει ο παίκτης που είμαι. Ήταν δύσκολο για μένα να πω όχι στην Ατλέτι, αλλά η απόφασή μου είναι να αναλάβω μια νέα πρόκληση στη Μπάγερν Μονάχου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους στην ομάδα, προέδρους, προπονητές, συμπαίκτες και φίλους, αυτά τα 12 απίστευτα και αξέχαστα χρόνια, στα οποία έχω περάσει στο σύλλογο. Η Ατλέτικο θα είναι πάντα στην καρδιά μου», δήλωσε ο ίδιος.

Κάτω οι σχετικές ανακοινώσεις:

BREAKING ❗❗ #FCBayern are delighted to announce the signing of Lucas #Hernández on a five-year deal from 1st July 2019. 🇫🇷#FCBayern #MiaSanMia #ServusLucas pic.twitter.com/r3aaFQ5mum

