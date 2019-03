Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός στις Κυπελλούχες

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού νίκησε στον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου που διεξήχθη στα Χανιά τη Νίκη Λευκάδας με 78-69 και κατέκτησε τον τίτλο για τέταρτη σερί χρονιά.

Η σπουδαία επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Παντελάκη γέμισε με χαρά και περηφάνια τους φίλους, αλλά και τους ανθρώπους του συλλόγου, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να δίνει συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ελληνα τεχνικού για την κατάκτηση του τροπαίου.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού, ανέβασε στα social media το παρακάτω μήνυμα: «Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Θρύλου για την κατάκτηση τoυ Κυπέλλου Ελλάδος!».

Ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια και τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στην ομάδα του Γιώργου Παντελάκη αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Ο σύλλογος του μεγάλου λιμανιού είναι μια γροθιά και όλοι μαζί παλεύουν για νέες επιτυχίες και ακόμα περισσότερα τρόπαια.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Θρύλου για την κατάκτηση τoυ Κυπέλλου Ελλάδος! / Congratulations to the Women’s basketball team of Olympiacos for winning the Greek cup!#olympiacos #basketball #family #GreekCup @OlympiacosSFP pic.twitter.com/Njnax0RUB2

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) March 24, 2019