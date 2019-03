Παρέλαβε το βραβείο του MVP Φεβρουαρίου ο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην έπαιξε κόντρα στους Λέικερς, ωστόσο ήταν στο γήπεδο των Μπακς και απέσπασε ξανά το θερμο χειροκρότημα της εξέδρας παραλαμβάνοντας το βραβείο του καλύτερου παίκτη για τον Φεβρουάριο στην Ανατολή.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο έλληνας σούπερ σταρ κερδίζει για τρίτη φορά το ατομικό παράσημο του μήνα.

Δείτε τη δημοσίευση των Μπακς:

Prior to tonight’s game, Giannis was presented with his 3rd Eastern Conference Player of the Month Award!! #FearTheDeer pic.twitter.com/RX8FMCKM8l

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 20, 2019