Αναβολή για Σάκκαρη, λόγω κακοκαιρίας στο Μαϊάμι Όπεν

Η κακοκαιρία υπήρξε αιτία αναβολής όλου του προγράμματος της Τρίτης (19/03) στο Miami Open, κι αυτό σημαίνει πως η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει από σήμερα (20/3).

Η ημέρα περιλάμβανε συναντήσεις του πρώτου γύρου στο γυναικείο ταμπλό και προκριματικούς για το αντίστοιχο ταμπλό των Ανδρών.

Όπως είναι φυσικό, μεταξύ των αγώνων που αναβλήθηκαν ήταν κι εκείνος της Μαρίας Σάκκαρη με την Όλγα Ντανίλοβιτς, που θα πρέπει να προγραμματιστεί ξανά, σε ένα «βαρύ» πια λόγω της αναβολής πρόγραμμα.

Διαβάστε παρακάτω την σχετική ανακοίνωση αλλά και το πρόγραμμα για την Τετάρτη (20/03).

Session 2 has been cancelled due to inclement weather. We apologize for the inconvenience.

