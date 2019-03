ΕΚΤ: Τα αρνητικά επιτόκια παραμένουν ισχυρό όπλο

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Πέτερ Πράετ υπερασπίστηκε την Τρίτη την πολιτική αρνητικών επιτοκίων της κεντρικής ευρωτράπεζας, χαρακτηρίζοντας την ένα ισχυρό εργαλείο, με περισσότερες θετικές παρά αρνητικές συνέπειες .

«Τα αρνητικά επιτόκια εξακολουθούν να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να επιτύχουμε τον στόχο μας για τη σταθερότητα των τιμών» ανέφερε ο κ. Πράετ στο Twitter, όπου απαντούσε σε ερωτήσεις χρηστών επί 45 λεπτά.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις αντισταθμίζονται από τις θετικές επιπτώσεις στις συνθήκες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά» σημείωσε.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o ίδιος επισήμανε ότι με τα τελευταία μέτρα τόνωσης η ΕΚΤ προσπαθεί να διατηρήσει τη νομισματική τόνωση στα ίδια επίπεδα, απορρίπτοντας την ιδέα της αλλαγής κατεύθυνσης.

«Αποτελούν απάντηση στην υποβάθμιση του οικονομικού outlook» απάντησε ο κ. Πράετ όταν ρωτήθηκε για το αν τα τελευταία μέτρα συνιστούν μια μεταστροφή.

«Οι τελευταίες μας αποφάσεις έχουν σαν στόχο να διατηρήσουν τη διευκολυντική νομισματική πολιτική που είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου μας» πρόσθεσε.

This brings us to the end of our chat, and indeed of my last live Twitter Q&A from the ECB. Thank you for your questions. I tried to answer as many of them as possible and I really enjoyed the conversation. Peter Praet #AskECB pic.twitter.com/d8WKnl599A

— European Central Bank (@ecb) March 12, 2019